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Финансы 20.12.2017 10:57

АБР выделяет Азербайджану техпомощь в $225 тыс. на поддержку стратегических реформ

Азиатский банк развития (АБР) предоставил Азербайджану техническую помощь в размере $225 тыс. на поддержку стратегических реформ, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

"Основной целью технической помощи является содействие эффективной реализации Стратегической дорожной карты развития национальной экономики", - отметили в банке.

Поэтому техническая помощь направлена на усиление разработки и реализации стратегических реформ за счет определения новых идей и применения лучшей международной практики.

"За счет технической помощи планируется достижение двух результатов: обеспечить быстрый переход к осуществлению стратегических реформ и укрепление потенциала правительства Азербайджана в применении ноу-хау", - подчеркнули в банке.

В рамках технической помощи планируется: проведение оценки роли государственных предприятий в экономике на среднесрочный и долгосрочный период; анализ повышения эффективности госпредприятий; подготовка мер для стимулирования развития конкуренции в стране; содействие диалогу между государственным и частным сектором.

Данная техническая помощь рассчитана до 31 марта 2019 года.

Как сообщалось ранее, в декабре 2016 года президент Азербайджана утвердил Стратегическую дорожную карту развития национальной экономики. Этот документ определяет основные задачи на период до 2020 года, до 2025 года и на период после 2025 года.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму более $4 млрд.

А.Азизов

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Тэги: АБР, РЕФОРМЫ, ТЕХПОМОЩЬ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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