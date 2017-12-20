АБР выделяет Азербайджану техпомощь в $225 тыс. на поддержку стратегических реформ

Азиатский банк развития (АБР) предоставил Азербайджану техническую помощь в размере $225 тыс. на поддержку стратегических реформ, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
"Основной целью технической помощи является содействие эффективной реализации Стратегической дорожной карты развития национальной экономики", - отметили в банке.
Поэтому техническая помощь направлена на усиление разработки и реализации стратегических реформ за счет определения новых идей и применения лучшей международной практики.
"За счет технической помощи планируется достижение двух результатов: обеспечить быстрый переход к осуществлению стратегических реформ и укрепление потенциала правительства Азербайджана в применении ноу-хау", - подчеркнули в банке.
В рамках технической помощи планируется: проведение оценки роли государственных предприятий в экономике на среднесрочный и долгосрочный период; анализ повышения эффективности госпредприятий; подготовка мер для стимулирования развития конкуренции в стране; содействие диалогу между государственным и частным сектором.
Данная техническая помощь рассчитана до 31 марта 2019 года.
Как сообщалось ранее, в декабре 2016 года президент Азербайджана утвердил Стратегическую дорожную карту развития национальной экономики. Этот документ определяет основные задачи на период до 2020 года, до 2025 года и на период после 2025 года.
Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму более $4 млрд.
А.Азизов
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