Сильный ветер может вновь осложнить борьбу с природными пожарами в Калифорнии

В американском штате Калифорния ожидается возобновление сильных порывов ветра, которые могут препятствовать борьбе с природными пожарами, сообщил в среду американский телеканал Эн-Би-Си.

Природные пожары бушуют в штате на протяжении уже более двух недель. Ранее благодаря смене направления ветра пожарным удалось частично сдержать распространение огня.

Представитель пожарной службы Калифорнии, капитан Рик Кроуфорд, сообщил, что в условиях безветренной погоды им также удалось произвести контролируемый поджог.

"Таким образом, когда (над территорией штата - ИФ) вновь поднимется сильный ветер, гореть будет нечему", - добавил он.

Самый масштабный из нескольких природных пожаров, бушующих в Калифорнии, получил название "Томас". Он разорил уже более 110 тыс. гектаров в округах Вентура и Санта-Барбара на юге штата.

Американские СМИ отметили, что на данный момент "Томас" - второй по масштабам и разрушительности пожар, когда-либо зафиксированный в Калифорнии. При этом согласно экспертам, вскоре он может стать первым в этих категориях.

В пламени "Томаса" сгорело уже более 1 тыс. построек, большинство из которых были жилыми домами. Кроме того, ранее сообщалось, что один сотрудник пожарной службы Калифорнии, 32-летний Кори Айверсон, погиб при тушении этого пожара.

Природные пожары на юге Калифорнии бушуют в течение уже более двух недель. За это время власти штата эвакуировали более 100 тыс. граждан. На борьбу с огнем было потрачено более $110 млн.