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Дальнее зарубежье 20.12.2017 15:44

Сильный ветер может вновь осложнить борьбу с природными пожарами в Калифорнии

В американском штате Калифорния ожидается возобновление сильных порывов ветра, которые могут препятствовать борьбе с природными пожарами, сообщил в среду американский телеканал Эн-Би-Си.

Природные пожары бушуют в штате на протяжении уже более двух недель. Ранее благодаря смене направления ветра пожарным удалось частично сдержать распространение огня.

Представитель пожарной службы Калифорнии, капитан Рик Кроуфорд, сообщил, что в условиях безветренной погоды им также удалось произвести контролируемый поджог.

"Таким образом, когда (над территорией штата - ИФ) вновь поднимется сильный ветер, гореть будет нечему", - добавил он.

Самый масштабный из нескольких природных пожаров, бушующих в Калифорнии, получил название "Томас". Он разорил уже более 110 тыс. гектаров в округах Вентура и Санта-Барбара на юге штата.

Американские СМИ отметили, что на данный момент "Томас" - второй по масштабам и разрушительности пожар, когда-либо зафиксированный в Калифорнии. При этом согласно экспертам, вскоре он может стать первым в этих категориях.

В пламени "Томаса" сгорело уже более 1 тыс. построек, большинство из которых были жилыми домами. Кроме того, ранее сообщалось, что один сотрудник пожарной службы Калифорнии, 32-летний Кори Айверсон, погиб при тушении этого пожара.

Природные пожары на юге Калифорнии бушуют в течение уже более двух недель. За это время власти штата эвакуировали более 100 тыс. граждан. На борьбу с огнем было потрачено более $110 млн.

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Тэги: США, КАЛИФОРНИЯ, ПОЖАРЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]