SOCAR в январе-ноябре сократила добычу газа на 3%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-ноябре 2017 года добыла 5 млрд 537,7 млн кубометров газа, что на 3,3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в SOCAR.

При этом в ноябре компанией добыто 538,7 млн кубометров газа.

В целом, по Азербайджану в январе-ноябре 2017 года добыча составила 26 млрд 86,7 млн кубометров газа (спад на 3,1% - ИФ-Аз), в том числе в ноябре - 2 млрд 419,3 млн кубометров.

SOCAR в 2016 году добыла 6 млрд 266,7 млн кубометров газа.

Н.Аббасова