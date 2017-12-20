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ТЭК 20.12.2017 17:16

SOCAR в январе-ноябре сократила добычу газа на 3%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-ноябре 2017 года добыла 5 млрд 537,7 млн кубометров газа, что на 3,3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в SOCAR.

При этом в ноябре компанией добыто 538,7 млн кубометров газа.

В целом, по Азербайджану в январе-ноябре 2017 года добыча составила 26 млрд 86,7 млн кубометров газа (спад на 3,1% - ИФ-Аз), в том числе в ноябре - 2 млрд 419,3 млн кубометров.

SOCAR в 2016 году добыла 6 млрд 266,7 млн кубометров газа.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: SOCAR, ГАЗ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]