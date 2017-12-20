SOCAR в январе-ноябре сократила добычу газа на 3%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-ноябре 2017 года добыла 5 млрд 537,7 млн кубометров газа, что на 3,3% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в SOCAR.
При этом в ноябре компанией добыто 538,7 млн кубометров газа.
В целом, по Азербайджану в январе-ноябре 2017 года добыча составила 26 млрд 86,7 млн кубометров газа (спад на 3,1% - ИФ-Аз), в том числе в ноябре - 2 млрд 419,3 млн кубометров.
SOCAR в 2016 году добыла 6 млрд 266,7 млн кубометров газа.
Н.Аббасова
Статья в The Financial Times предвзята и служит "грязным интересам" – помощник президента Азербайджана
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Уругвая
Восстановление отношений между Анкарой и Ереваном возможно после освобождения азербайджанских территорий от армянской оккупации – глава МИД Турции
В FIFA отмечают трехкратное увеличение числа заявок в ходе второго этапа продаж билетов на матчи ЧМ-2018
На эстонско-российской границе встретились Санта-Клаус и Дед Мороз
98% граждан, обратившихся в центры ASAN Xidmet, довольны качеством оказанных услуг – глава Службы
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
В переходный период Brexit Великобритания должна соблюдать принципы, выдвигаемые Евросоюзом - координатор ЕС на переговорах
Министр образования и науки Дагестана освобожден от должности
Представители Ирана, РФ, Ирака и Сирии обсудили вопросы пресечения источников финансирования терроризма - СМИ
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
При поддержке AccessBank-а состоялось мероприятие «У женщины нет возраста»
Nobel Oil Services приняла заседание HR комитета Американской Торговой Палаты в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Власти Армении умышленно не переводят название учения Нжде и произносят «цехакронизм», то что на русский язык переводится как нацизм и расизм
В израильском издании вышла статья о роли армянских фашистских групп по главе с Нжде в геноциде крымчаков в Крыму
Интерфакс-Азербайджан является лидером в 2016-2017гг среди азербайджанских СМИ по числу цитируемости в иностранных и российских СМИ - Интерфакс