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Внешняя политика 20.12.2017 17:29

Статья в The Financial Times предвзята и служит "грязным интересам" – помощник президента Азербайджана

Претензии «The Financial Times» к Азербайджану предвзяты и служат "грязным интересам" определенных антиазербайджанских кругов за рубежом, заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

«Претензии, выдвинутые в издании The Financial Times (FT) к Азербайджану в статье под заголовком «Совет Европы отказывается от прав человека?», носят субъективный характер, предвзяты и служат "грязным интересам" определенных внешних антиазербайджанских кругов», - заявил А.Гасанов.

Помощник президента выразил сожаление тем фактом, что FT и другие известные издания, включившись в кампанию по очернению Азербайджана, искусственно организованную известными кругами, сделали "страну мишенью и последовательно выступают с необоснованными обвинениями".

Он подчеркнул, что Азербайджан известен в мире как развивающаяся по демократичному пути страна с сильной экономикой, которая обладает высоким международным авторитетом и обеспечивает все свободы. «Политика, проводимая президентом Азербайджана, служит национальным интересам азербайджанского народа и получила всестороннюю поддержку общества. Это еще раз подтверждают исследования, проведенные в Азербайджане, как местными компаниями, так и компаниями из стран ЕС», - добавил он.

В частности, согласно результатам опроса, проведенного по заказу программы ЕС «Восточное партнерство» голландской гуманитарной организацией-партнером ACT LLC, 81% граждан Азербайджана поддержали проводимую правительством политику.

По мнению А.Гасанова, подобные антиазербайджанские кампании "уже доказали свою неэффективность, а общественность страны относится к ним с иронией".

Ф.Исазаде

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Тэги: FT, СТАТЬЯ, РЕАКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]