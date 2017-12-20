Претензии «The Financial Times» к Азербайджану предвзяты и служат "грязным интересам" определенных антиазербайджанских кругов за рубежом, заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

«Претензии, выдвинутые в издании The Financial Times (FT) к Азербайджану в статье под заголовком «Совет Европы отказывается от прав человека?», носят субъективный характер, предвзяты и служат "грязным интересам" определенных внешних антиазербайджанских кругов», - заявил А.Гасанов.

Помощник президента выразил сожаление тем фактом, что FT и другие известные издания, включившись в кампанию по очернению Азербайджана, искусственно организованную известными кругами, сделали "страну мишенью и последовательно выступают с необоснованными обвинениями".

Он подчеркнул, что Азербайджан известен в мире как развивающаяся по демократичному пути страна с сильной экономикой, которая обладает высоким международным авторитетом и обеспечивает все свободы. «Политика, проводимая президентом Азербайджана, служит национальным интересам азербайджанского народа и получила всестороннюю поддержку общества. Это еще раз подтверждают исследования, проведенные в Азербайджане, как местными компаниями, так и компаниями из стран ЕС», - добавил он.

В частности, согласно результатам опроса, проведенного по заказу программы ЕС «Восточное партнерство» голландской гуманитарной организацией-партнером ACT LLC, 81% граждан Азербайджана поддержали проводимую правительством политику.

По мнению А.Гасанова, подобные антиазербайджанские кампании "уже доказали свою неэффективность, а общественность страны относится к ним с иронией".

Ф.Исазаде