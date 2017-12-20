Претензии «The Financial Times» к Азербайджану предвзяты и служат "грязным интересам" определенных антиазербайджанских кругов за рубежом, заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.
«Претензии, выдвинутые в издании The Financial Times (FT) к Азербайджану в статье под заголовком «Совет Европы отказывается от прав человека?», носят субъективный характер, предвзяты и служат "грязным интересам" определенных внешних антиазербайджанских кругов», - заявил А.Гасанов.
Помощник президента выразил сожаление тем фактом, что FT и другие известные издания, включившись в кампанию по очернению Азербайджана, искусственно организованную известными кругами, сделали "страну мишенью и последовательно выступают с необоснованными обвинениями".
Он подчеркнул, что Азербайджан известен в мире как развивающаяся по демократичному пути страна с сильной экономикой, которая обладает высоким международным авторитетом и обеспечивает все свободы. «Политика, проводимая президентом Азербайджана, служит национальным интересам азербайджанского народа и получила всестороннюю поддержку общества. Это еще раз подтверждают исследования, проведенные в Азербайджане, как местными компаниями, так и компаниями из стран ЕС», - добавил он.
В частности, согласно результатам опроса, проведенного по заказу программы ЕС «Восточное партнерство» голландской гуманитарной организацией-партнером ACT LLC, 81% граждан Азербайджана поддержали проводимую правительством политику.
По мнению А.Гасанова, подобные антиазербайджанские кампании "уже доказали свою неэффективность, а общественность страны относится к ним с иронией".
Ф.Исазаде
SOCAR в январе-ноябре сократила добычу газа на 3%
SOCAR в январе-ноябре сократила добычу нефти на 2%
AzFinance планирует удвоить портфель средств, находящихся в управлении
В FIFA отмечают трехкратное увеличение числа заявок в ходе второго этапа продаж билетов на матчи ЧМ-2018
На эстонско-российской границе встретились Санта-Клаус и Дед Мороз
98% граждан, обратившихся в центры ASAN Xidmet, довольны качеством оказанных услуг – глава Службы
Президент Азербайджана посещает Сумгайыт
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 50 населенных пунктов
Суд по мере пресечения задержанного накануне в Киеве Саакашвили может состояться в понедельник - адвокат политика
В переходный период Brexit Великобритания должна соблюдать принципы, выдвигаемые Евросоюзом - координатор ЕС на переговорах
Министр образования и науки Дагестана освобожден от должности
Представители Ирана, РФ, Ирака и Сирии обсудили вопросы пресечения источников финансирования терроризма - СМИ
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
При поддержке AccessBank-а состоялось мероприятие «У женщины нет возраста»
Nobel Oil Services приняла заседание HR комитета Американской Торговой Палаты в Азербайджане
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Власти Армении умышленно не переводят название учения Нжде и произносят «цехакронизм», то что на русский язык переводится как нацизм и расизм
В израильском издании вышла статья о роли армянских фашистских групп по главе с Нжде в геноциде крымчаков в Крыму
Интерфакс-Азербайджан является лидером в 2016-2017гг среди азербайджанских СМИ по числу цитируемости в иностранных и российских СМИ - Интерфакс