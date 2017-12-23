ФБР предотвратило теракт в Сан-Франциско, запланированный на Рождество - СМИ

Сотрудники ФБР США предотвратили террористическую атаку в Сан-Франциско, которая могла произойти под католическое Рождество, сообщает в пятницу сайт телекомпании "Эй-би-си севен ньюс" со ссылкой на документ ФБР.

Полиция арестовала мужчину, планировавшего совершить теракт в одном из популярных среди туристов мест в Сан-Франциско.

По данным канала, арестованного мужчину зовут Эверитт Аарон Джеймсон. Он проживает в калифорнийском городе Модесто. Согласно документам ФБР, на которые ссылается канал, он выбрал в качестве мишени именно один из районов в Сан-Франциско, поскольку "бывал там ранее и знал, что там очень много людей".