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Дальнее зарубежье 23.12.2017 09:30

ФБР предотвратило теракт в Сан-Франциско, запланированный на Рождество - СМИ

Сотрудники ФБР США предотвратили террористическую атаку в Сан-Франциско, которая могла произойти под католическое Рождество, сообщает в пятницу сайт телекомпании "Эй-би-си севен ньюс" со ссылкой на документ ФБР.

Полиция арестовала мужчину, планировавшего совершить теракт в одном из популярных среди туристов мест в Сан-Франциско.

По данным канала, арестованного мужчину зовут Эверитт Аарон Джеймсон. Он проживает в калифорнийском городе Модесто. Согласно документам ФБР, на которые ссылается канал, он выбрал в качестве мишени именно один из районов в Сан-Франциско, поскольку "бывал там ранее и знал, что там очень много людей".

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Тэги: США, ФБР, ТЕРАКТ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]