В Лондоне горит зоопарк

Более 70 пожарных пытаются потушить крупный пожар, охвативший некоторые вольеры зоопарка, близлежащее кафе и сувенирный магазин, в Лондоне, сообщают британские СМИ.
По данным телеканала "Скай ньюс", возгорание произошло в верблюжьем вольере, неподалеку от старого бассейна для пингвинов.
Представитель зоопарка подтвердил, что животные находились в непосредственной близости от огня, однако отказался комментировать, в безопасности ли они в настоящий момент.
"Десять пожарных машин и 72 пожарных были вызваны на тушение пожара в кафе и магазине Лондонского зоопарка. Примерно половина кафе и магазина, где также расположена зона для кормления животных, охвачены огнем. Есть ли на месте животные, неизвестно", - заявил представитель пожарной бригады.
Он уточнил, что на данном этапе причины возгорания пока установить не удалось.
Сообщений о жертвах не поступало.
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