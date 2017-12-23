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Дальнее зарубежье 23.12.2017 12:30

В Лондоне горит зоопарк

Более 70 пожарных пытаются потушить крупный пожар, охвативший некоторые вольеры зоопарка, близлежащее кафе и сувенирный магазин, в Лондоне, сообщают британские СМИ.

По данным телеканала "Скай ньюс", возгорание произошло в верблюжьем вольере, неподалеку от старого бассейна для пингвинов.

Представитель зоопарка подтвердил, что животные находились в непосредственной близости от огня, однако отказался комментировать, в безопасности ли они в настоящий момент.

"Десять пожарных машин и 72 пожарных были вызваны на тушение пожара в кафе и магазине Лондонского зоопарка. Примерно половина кафе и магазина, где также расположена зона для кормления животных, охвачены огнем. Есть ли на месте животные, неизвестно", - заявил представитель пожарной бригады.

Он уточнил, что на данном этапе причины возгорания пока установить не удалось.

Сообщений о жертвах не поступало.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, -ЗООПАРК, ПОЖАР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]