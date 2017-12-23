Вопрос о выходе из ОПЕК+ стоит обсуждать при ребалансировке рынка - Новак

Вопрос о возможности выхода из сделки ОПЕК+ стоит обсуждать при ребалансировке нефтяного рынка.

"Я думаю да, мы будем обсуждать эти вопросы в любом случае на нашей встрече. Мы должны иметь понятную и четкую стратегию, чтобы рынок понимал, что у нас есть общее понимание, общая концепция", - сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак кулуарах съезда Единой России.

"Просто сейчас еще рано об этом говорить. По мере того, как мы будем приближаться к ребалансировке рынка, будем говорить. Пока по оценкам это третий-четвертый квартал", - добавил он.