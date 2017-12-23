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ТЭК 23.12.2017 14:47

Вопрос о выходе из ОПЕК+ стоит обсуждать при ребалансировке рынка - Новак

Вопрос о возможности выхода из сделки ОПЕК+ стоит обсуждать при ребалансировке нефтяного рынка.

"Я думаю да, мы будем обсуждать эти вопросы в любом случае на нашей встрече. Мы должны иметь понятную и четкую стратегию, чтобы рынок понимал, что у нас есть общее понимание, общая концепция", - сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак кулуарах съезда Единой России.

"Просто сейчас еще рано об этом говорить. По мере того, как мы будем приближаться к ребалансировке рынка, будем говорить. Пока по оценкам это третий-четвертый квартал", - добавил он.

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Тэги: НЕФТЬ, СДЕЛКА, ВЫХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]