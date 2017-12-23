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СНГ 23.12.2017 20:15

Мединский предложил создать сеть виртуальных концертных залов в СНГ

Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил создать сеть виртуальных залов в СНГ по аналогии с "Всероссийским виртуальным концертным залом" на площадке Московской филармонии.

"Департаменту господдержки - поручение на продолжение госфинансирования проекта. Обеспечить расширение проекта в регионах РФ. Я попросил бы добавить - обеспечить взаимодействие с Россотрудничеством по созданию виртуальных залов в СНГ. Может, это было бы интересно. И надо популяризировать в регионах идею создания филармонических обществ", - сказал В.Мединский в субботу на заседание коллеги Минкультуры в "Филармонии-2.

Инновационный проект "Всероссийский виртуальный концертный зал", реализованный Минкультуры на базе Московской филармонии, направлен на создание единого российского концертного пространства, в рамках которого любой житель России вне зависимости от места проживания получает доступ к лучшим образцам академического искусства.

Организатором, основным исполнителем и куратором проекта выступает Московская филармония.

Основной контент составляют лучшие концерты ведущих российских и зарубежных солистов и творческих коллективов, выступающих в ключевых концертных залах филармонии - Концертном зале Чайковского, "Филармонии-2". Они транслируются по всей стране.

С момента официального открытия "Всероссийского виртуального концертного" зала 29 ноября 2014 года в Концертном зале имени П.И.Чайковского, количество участников проекта выросло с 30 до 251 учреждения.

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Тэги: СНГ, КОНЦЕРТЫ, МЕДИНСКИЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]