Мединский предложил создать сеть виртуальных концертных залов в СНГ

Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил создать сеть виртуальных залов в СНГ по аналогии с "Всероссийским виртуальным концертным залом" на площадке Московской филармонии.
"Департаменту господдержки - поручение на продолжение госфинансирования проекта. Обеспечить расширение проекта в регионах РФ. Я попросил бы добавить - обеспечить взаимодействие с Россотрудничеством по созданию виртуальных залов в СНГ. Может, это было бы интересно. И надо популяризировать в регионах идею создания филармонических обществ", - сказал В.Мединский в субботу на заседание коллеги Минкультуры в "Филармонии-2.
Инновационный проект "Всероссийский виртуальный концертный зал", реализованный Минкультуры на базе Московской филармонии, направлен на создание единого российского концертного пространства, в рамках которого любой житель России вне зависимости от места проживания получает доступ к лучшим образцам академического искусства.
Организатором, основным исполнителем и куратором проекта выступает Московская филармония.
Основной контент составляют лучшие концерты ведущих российских и зарубежных солистов и творческих коллективов, выступающих в ключевых концертных залах филармонии - Концертном зале Чайковского, "Филармонии-2". Они транслируются по всей стране.
С момента официального открытия "Всероссийского виртуального концертного" зала 29 ноября 2014 года в Концертном зале имени П.И.Чайковского, количество участников проекта выросло с 30 до 251 учреждения.
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