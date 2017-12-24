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Дальнее зарубежье 24.12.2017 14:07

Около 100 тыс. полицейских привлекаются к обеспечению безопасности в праздничные дни во Франции

К обеспечению безопасности в ходе рождественских и новогодних праздников французские власти привлекают около 100 тыс. сотрудников полиции и служб безопасности, сообщило министерство внутренних дел Франции.

Это связано с тем, что, по оценке спецслужб, вероятность различного рода выступлений экстремистов остается достаточно высокой.

В соответствии с тем, что "террористическая угроза сохраняется достаточно высокой", министерство привлекает к обеспечению безопасности праздников 97 тыс. сотрудников полиции и служб безопасности, говорится в сообщении ведомства.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРАЗДНИКИ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]