Около 100 тыс. полицейских привлекаются к обеспечению безопасности в праздничные дни во Франции

К обеспечению безопасности в ходе рождественских и новогодних праздников французские власти привлекают около 100 тыс. сотрудников полиции и служб безопасности, сообщило министерство внутренних дел Франции.
Это связано с тем, что, по оценке спецслужб, вероятность различного рода выступлений экстремистов остается достаточно высокой.
В соответствии с тем, что "террористическая угроза сохраняется достаточно высокой", министерство привлекает к обеспечению безопасности праздников 97 тыс. сотрудников полиции и служб безопасности, говорится в сообщении ведомства.
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