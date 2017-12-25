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СНГ 25.12.2017 19:47

Президент Киргизии пригласил Назарбаева посетить Бишкек с официальным визитом

Бишкек и Астана намерены укреплять стратегическое партнерство, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

"Мы намерены активно укреплять отношения, дружбу, добрососедство и стратегическое партнерство между нашими странами на основе принципов равноправия, взаимовыгоды и невмешательства во внутренние дела друг друга", - сказал С.Жээнбеков, выступая перед журналистами по итогам встречи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Астане в понедельник.

"Я пригласил Нурсултана Абишевича посетить Кыргызстан с официальным визитом. В рамках этого визита у нас в планах провести очередное заседание высшего межгосударственного совета Кыргызстана и Казахстана", - отметил президент Киргизии.

Он также подчеркнул, что во время встречи с казахстанским коллегой были проведены "содержательные переговоры" по актуальным вопросам дальнейшего развития сотрудничества между странами, стороны договорились решать их в русле добрососедства и взаимопонимания.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]