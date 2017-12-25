Президент Киргизии пригласил Назарбаева посетить Бишкек с официальным визитом

Бишкек и Астана намерены укреплять стратегическое партнерство, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

"Мы намерены активно укреплять отношения, дружбу, добрососедство и стратегическое партнерство между нашими странами на основе принципов равноправия, взаимовыгоды и невмешательства во внутренние дела друг друга", - сказал С.Жээнбеков, выступая перед журналистами по итогам встречи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Астане в понедельник.

"Я пригласил Нурсултана Абишевича посетить Кыргызстан с официальным визитом. В рамках этого визита у нас в планах провести очередное заседание высшего межгосударственного совета Кыргызстана и Казахстана", - отметил президент Киргизии.

Он также подчеркнул, что во время встречи с казахстанским коллегой были проведены "содержательные переговоры" по актуальным вопросам дальнейшего развития сотрудничества между странами, стороны договорились решать их в русле добрососедства и взаимопонимания.