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АПК 25.12.2017 17:18

Гянджинский автомобильный завод планирует наладить сборку тракторов в Турции

Гянджинский автомобильный завод (ГАЗ) и ОАО "Агролизинг" подпишут соглашение на производство 1 тыс. тракторов и 700 тракторных прицепов, сообщил председатель наблюдательного совета ГАЗ Ханлар Фатиев.

«В ближайшие дни ГАЗ и Агролизинг подпишут соглашение на производство 1 тыс. тракторов и 700 тракторных прицепов»,- сказал Х.Фатиев

Он также сообщил, что в 2018 году планируется наладить сбору гянджинских тракторов в Турции. «Этим мы хотим наладить продажу нашей продукции в третьих странах. Также хочу отметить, что в Турции и Грузии работают представительства нашего завода»,- сказал глава совета.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТРАКТОРЫ, ПРОИЗВОДСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]