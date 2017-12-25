Гянджинский автомобильный завод планирует наладить сборку тракторов в Турции

Гянджинский автомобильный завод (ГАЗ) и ОАО "Агролизинг" подпишут соглашение на производство 1 тыс. тракторов и 700 тракторных прицепов, сообщил председатель наблюдательного совета ГАЗ Ханлар Фатиев.

«В ближайшие дни ГАЗ и Агролизинг подпишут соглашение на производство 1 тыс. тракторов и 700 тракторных прицепов»,- сказал Х.Фатиев

Он также сообщил, что в 2018 году планируется наладить сбору гянджинских тракторов в Турции. «Этим мы хотим наладить продажу нашей продукции в третьих странах. Также хочу отметить, что в Турции и Грузии работают представительства нашего завода»,- сказал глава совета.

Б.Рустамбеков