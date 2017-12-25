Немцы не должны опасаться политической неопределенности из-за проблем с созданием нового правительства, считает Штайнмайер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал сограждан не опасаться неопределенности, сложившейся в стране из-за политических трудностей с формированием правящей коалиции и правительства.

"Не все неожиданности должны пугать нас, в том числе (связанные с - ИФ) формированием правительства; этот (процесс - ИФ) необычайно затянулся", - сказал Ф.-В.Штайнмайер в своем рождественском обращении.

Он заверил сограждан, что "государство действует в соответствии с правилами, предусмотренными конституцией для подобных случаев".

ФРГ не может сформировать правительство с сентябрьских выборов в Бундестаг. Переговоры между консервативным блоком канцлера страны Ангелы Меркель и двумя менее крупными партиями о формировании коалиции закончились безуспешно.

В Социал-демократической партии Германии в итоге не поддержали предложение о формировании коалиции, но отметили, что открыты к дальнейшим переговорам. Тем не менее, подход к коалиционным переговорам по-прежнему сильно отличается у германских социал-демократов и у консерваторов.