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Дальнее зарубежье 25.12.2017 18:41

Немцы не должны опасаться политической неопределенности из-за проблем с созданием нового правительства, считает Штайнмайер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал сограждан не опасаться неопределенности, сложившейся в стране из-за политических трудностей с формированием правящей коалиции и правительства.

"Не все неожиданности должны пугать нас, в том числе (связанные с - ИФ) формированием правительства; этот (процесс - ИФ) необычайно затянулся", - сказал Ф.-В.Штайнмайер в своем рождественском обращении.

Он заверил сограждан, что "государство действует в соответствии с правилами, предусмотренными конституцией для подобных случаев".

ФРГ не может сформировать правительство с сентябрьских выборов в Бундестаг. Переговоры между консервативным блоком канцлера страны Ангелы Меркель и двумя менее крупными партиями о формировании коалиции закончились безуспешно.

В Социал-демократической партии Германии в итоге не поддержали предложение о формировании коалиции, но отметили, что открыты к дальнейшим переговорам. Тем не менее, подход к коалиционным переговорам по-прежнему сильно отличается у германских социал-демократов и у консерваторов.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ШТАЙНМАЙЕР, ПРАВИТЕЛЬСТВО, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]