Пресс-релиз

27 декабря в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится традиционная новогодняя встреча с учителями, преподающими русский язык и предметы на русском языке, проводимая Посольством России и представительством Россотрудничества в Азербайджане. Во встрече также примут участие депутаты Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, руководители общественных организаций, учебных заведений, представители общественности.

Начало – в 17:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов



