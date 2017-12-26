Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0179 RUR   0.0292 GBR   2.2732 TRY   0.447

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.47 Brent   65.25

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11° 29 Дек 30 Дек 10°

Внешняя политика 26.12.2017 21:24

Патриарх Кирилл наградил первого вице-президента Азербайджана высокой наградой РПЦ

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл наградил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву орденом святой равноапостольной княгини Ольги II степени, сообщают официальные СМИ.

М.Алиева удостоена высокой награды Русской Православной церкви (РПЦ) за помощь РПЦ, а также за многочисленные заслуги в сфере укрепления дружбы между Россией и Азербайджаном.

Выступившая на мероприятии М.Алиева рассказала участникам мероприятия об атмосфере толерантности и мультикультурализме в Азербайджане.

«Азербайджан многонациональное и многоконфессиональное государство. Мультикультурализм, взаимоуважение составляют основу мировоззрения нашего народа и политики государства»,- сказала первый вице-президент.

М.Алиева подчеркнула, что представители различных конфессий, цивилизаций и культур на протяжении веков жили в мире и солидарности на азербайджанских землях.

«Культурное разнообразие народов, проживающих в нашей стране, несомненно, является нашим богатством. Сегодня количество приверженцев РПЦ в Азербайджане превышает 100 тыс. человек»,- сказала М.Алиева.

Первый вице-президент отметила, что азербайджанский народ уважает свои традиции и историю. По ее словам, наряду с этим, Азербайджан открытая миру страна.

«Мы заинтересованы в установлении дружеских отношений с другими странами. Сегодня Азербайджан и Россия строят отношения, основанные на добрососедстве, взаимоуважении и дружбе. Азербайджан и Россия стратегические партнеры, и естественно, наше гуманитарное сотрудничество является важной составляющей этих отношений»,- отметила М.Алиева.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАТРИАРХ, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, НАГРАЖДЕНИЕ


Похожие новости


Патриарх Кирилл готов помочь в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]