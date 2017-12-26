Патриарх Кирилл наградил первого вице-президента Азербайджана высокой наградой РПЦ

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл наградил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву орденом святой равноапостольной княгини Ольги II степени, сообщают официальные СМИ.

М.Алиева удостоена высокой награды Русской Православной церкви (РПЦ) за помощь РПЦ, а также за многочисленные заслуги в сфере укрепления дружбы между Россией и Азербайджаном.

Выступившая на мероприятии М.Алиева рассказала участникам мероприятия об атмосфере толерантности и мультикультурализме в Азербайджане.

«Азербайджан многонациональное и многоконфессиональное государство. Мультикультурализм, взаимоуважение составляют основу мировоззрения нашего народа и политики государства»,- сказала первый вице-президент.

М.Алиева подчеркнула, что представители различных конфессий, цивилизаций и культур на протяжении веков жили в мире и солидарности на азербайджанских землях.

«Культурное разнообразие народов, проживающих в нашей стране, несомненно, является нашим богатством. Сегодня количество приверженцев РПЦ в Азербайджане превышает 100 тыс. человек»,- сказала М.Алиева.

Первый вице-президент отметила, что азербайджанский народ уважает свои традиции и историю. По ее словам, наряду с этим, Азербайджан открытая миру страна.

«Мы заинтересованы в установлении дружеских отношений с другими странами. Сегодня Азербайджан и Россия строят отношения, основанные на добрососедстве, взаимоуважении и дружбе. Азербайджан и Россия стратегические партнеры, и естественно, наше гуманитарное сотрудничество является важной составляющей этих отношений»,- отметила М.Алиева.

Ф.Исазаде