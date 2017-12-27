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Дальнее зарубежье 27.12.2017 16:07

Израиль назовет железнодорожную станцию около Стены плача в Иерусалиме в честь Трампа

Министр транспорта и безопасности дорожного движения Израиля Исраэль Кац одобрил предложение комитета Израильских железных дорог по строительству железнодорожной станции в Иерусалиме в нескольких десятках метров от Стены плача, сообщает в среду газета "Едиот ахронот".

Новую станцию министр решил назвать в честь президента США Дональда Трампа, в начале декабря объявившего о решении признать Иерусалим столицей Израиля.

"Стена плача - самое святое место для иудеев, и я принял решение назвать железнодорожную станцию, ведущую к ней, в честь президента США Дональда Трампа, в знак признания его смелого и исторического решения признать Иерусалим столицей Израиля", - заявил И.Кац.

Станция у Стены плача вместе с еще одной станцией и подземным туннелем должны стать продолжением строящейся линии для скоростного поезда по маршруту Тель-Авив - Иерусалим. И.Кац назвал проект по продлению скоростного железнодорожного маршрута до Стены плача "самым важным национальным проектом для министерства транспорта".

В августе 2017 года газета "Таймс оф Исраэл" сообщала о первых испытаниях скоростного поезда между Иерусалимом и Тель-Авивом. Время в пути между городами должно составить 28 минут. Скорость поезда составит до 160 км/ч, по планам поезда должны отправляться каждые 15 минут по обоим направлениям.

Планы по строительству скоростной железной дороги между двумя городами появились в 2001 году, ожидалось, что строительные работы завершатся в апреле 2018 года, отмечает "Таймс оф Исраэл".

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, СТАНЦИЯ, ИЕРУСАЛИМ, ТРАМП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]