Израиль назовет железнодорожную станцию около Стены плача в Иерусалиме в честь Трампа

Министр транспорта и безопасности дорожного движения Израиля Исраэль Кац одобрил предложение комитета Израильских железных дорог по строительству железнодорожной станции в Иерусалиме в нескольких десятках метров от Стены плача, сообщает в среду газета "Едиот ахронот".
Новую станцию министр решил назвать в честь президента США Дональда Трампа, в начале декабря объявившего о решении признать Иерусалим столицей Израиля.
"Стена плача - самое святое место для иудеев, и я принял решение назвать железнодорожную станцию, ведущую к ней, в честь президента США Дональда Трампа, в знак признания его смелого и исторического решения признать Иерусалим столицей Израиля", - заявил И.Кац.
Станция у Стены плача вместе с еще одной станцией и подземным туннелем должны стать продолжением строящейся линии для скоростного поезда по маршруту Тель-Авив - Иерусалим. И.Кац назвал проект по продлению скоростного железнодорожного маршрута до Стены плача "самым важным национальным проектом для министерства транспорта".
В августе 2017 года газета "Таймс оф Исраэл" сообщала о первых испытаниях скоростного поезда между Иерусалимом и Тель-Авивом. Время в пути между городами должно составить 28 минут. Скорость поезда составит до 160 км/ч, по планам поезда должны отправляться каждые 15 минут по обоим направлениям.
Планы по строительству скоростной железной дороги между двумя городами появились в 2001 году, ожидалось, что строительные работы завершатся в апреле 2018 года, отмечает "Таймс оф Исраэл".
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