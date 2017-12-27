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Регион 27.12.2017 16:33

Парламент Ирана обязал Тегеран признать Иерусалим столицей Палестины

Депутаты меджлиса (парламента) Ирана в ходе открытой сессии в среду поддержали предложение, согласно которому иранское руководство должно признать Иерусалим "вечной столицей" палестинского государства, сообщает в среду агентство ИРНА.

Одобренная парламентом инициатива предусматривает внесение уточнения в закон о поддержке Ираном палестинского народа. Именно в этом законе, по мнению депутатов, нужно прописать, что Иерусалим - "вечная столица" палестинцев.

В поддержку предложения высказались 207 из присутствовавших на заседании 226 членов меджлиса.

"Согласно документу, правительство ИРИ обязано оказать всестороннюю поддержку священному Аль-Кудсу (арабское название Иерусалима - ИФ) как постоянной столице Палестины", - говорится в сообщении агентства.

В нем уточняется, что поддержка должна быть "углублена и расширена различными методами".

В то же время спикер парламента Ирана Али Лариджани назвал решение США и Гватемалы перенести свои посольства в Израиле в Иерусалим сговором.

"Решение переместить дипмиссию США и некоторых других стран из Тель-Авива в Иерусалим было сговором, организованным президентом США Дональдом Трампом", - заявил он, выступая в меджлисе в среду.

На прошлой неделе Генассамблея ООН 128 голосами против восьми приняла резолюцию, требующую, чтобы статус Иерусалима был определен на основе переговоров между заинтересованными сторонами - Израилем и Палестиной.

В начале декабря американский президент объявил о решении Вашингтона перенести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, а также признал Иерусалим столицей Израиля.

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Тэги: ИРАН, ПАРЛАМЕНТ, ИЕРУСАЛИМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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