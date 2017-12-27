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Дальнее зарубежье 27.12.2017 19:15

Порошенко контролировал каждый этап обмена пленными, пишет его пресс-секретарь

Президент Украины Петр Порошенко поздравил первых освобожденных из плена в Донбассе граждан, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Только что президент по телефону поздравил первых освобожденных наших ребят из вражеского плена. Каждый шаг сегодняшней акции под личным контролем президента", - написал С.Цеголко на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Как сообщалось, к этому часу Киев и Луганск обменялись пленными в рамках первого этапа обмена "всех на всех".

"Первая стадия завершена. Луганск передал Киеву 16 человек в обмен на 74 заложника, хотя изначально Киев говорил о намерении передать 99 человек", - сказал журналистам представитель ДНР в совместном Центре по контролю и координации.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ПЛЕННЫЕ, ОБМЕН, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]