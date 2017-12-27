Порошенко контролировал каждый этап обмена пленными, пишет его пресс-секретарь

Президент Украины Петр Порошенко поздравил первых освобожденных из плена в Донбассе граждан, сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Только что президент по телефону поздравил первых освобожденных наших ребят из вражеского плена. Каждый шаг сегодняшней акции под личным контролем президента", - написал С.Цеголко на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Как сообщалось, к этому часу Киев и Луганск обменялись пленными в рамках первого этапа обмена "всех на всех".

"Первая стадия завершена. Луганск передал Киеву 16 человек в обмен на 74 заложника, хотя изначально Киев говорил о намерении передать 99 человек", - сказал журналистам представитель ДНР в совместном Центре по контролю и координации.