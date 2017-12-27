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СНГ 27.12.2017 18:53

Facebook деактивировал аккаунты Кадырова, который "числится в списке граждан особых категорий и запрещённых лиц США" - заявление компании

Facebook подтвердил, что удалил аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова из-за внесения его в санкционный список США.

"Нам стало известно, и мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещённых лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица", - говорится в сообщении компании, поступившем в "Интерфакс" в среду.

Ранее стало известно, что аккаунты Р.Кадырова были удалены из соцсетей Facebook и Instagram. Роскомнадзор направил администрации Facebook запрос с требованием объяснить причину удаления.

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Тэги: FACEBOOK, КАДЫРОВ, РАЗЪЯСНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]