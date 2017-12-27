Facebook подтвердил, что удалил аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова из-за внесения его в санкционный список США.
"Нам стало известно, и мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещённых лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица", - говорится в сообщении компании, поступившем в "Интерфакс" в среду.
Ранее стало известно, что аккаунты Р.Кадырова были удалены из соцсетей Facebook и Instagram. Роскомнадзор направил администрации Facebook запрос с требованием объяснить причину удаления.
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