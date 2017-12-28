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Внутренняя политика 28.12.2017 17:27

В Азербайджане появится новый новостной канал

Национальный совет телевидения и радио (НСТР) Азербайджана подвел итоги конкурса на создание специализированного новостного телеканала.

Согласно сообщению НСТР, победителем конкурса объявлено ООО «Turkel TV».

«Turkel TV выдана бессрочная лицензия на общереспубликанское вещание", - отмечается в сообщении.

На создание специализированного новостного телеканала также претендовали ООО «Baku Art Lab» и ООО «Media Master».

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТЕЛЕКАНАЛ, ВЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]