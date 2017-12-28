В Азербайджане появится новый новостной канал

Национальный совет телевидения и радио (НСТР) Азербайджана подвел итоги конкурса на создание специализированного новостного телеканала.

Согласно сообщению НСТР, победителем конкурса объявлено ООО «Turkel TV».

«Turkel TV выдана бессрочная лицензия на общереспубликанское вещание", - отмечается в сообщении.

На создание специализированного новостного телеканала также претендовали ООО «Baku Art Lab» и ООО «Media Master».

Б.Рустамбеков