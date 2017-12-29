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Регион 29.12.2017 19:12

Россельхознадзор завершил инспекцию производителей томатов в Турции

Специалисты Россельхознадзора 29 декабря завершили в Турции инспектирование производителей томатов, готовых поставлять свою продукцию в РФ, сообщает служба.

Проверки проводились с 24 декабря в соответствии с планом, предоставленным турецкой стороной.

"Полученная информация находится на рассмотрении", - сообщает служба.

В настоящее время право на поставки томатов в РФ имеют три турецких предприятия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ТОМАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]