Россельхознадзор завершил инспекцию производителей томатов в Турции

Специалисты Россельхознадзора 29 декабря завершили в Турции инспектирование производителей томатов, готовых поставлять свою продукцию в РФ, сообщает служба.
Проверки проводились с 24 декабря в соответствии с планом, предоставленным турецкой стороной.
"Полученная информация находится на рассмотрении", - сообщает служба.
В настоящее время право на поставки томатов в РФ имеют три турецких предприятия.
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