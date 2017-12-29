Россельхознадзор завершил инспекцию производителей томатов в Турции

Специалисты Россельхознадзора 29 декабря завершили в Турции инспектирование производителей томатов, готовых поставлять свою продукцию в РФ, сообщает служба.

Проверки проводились с 24 декабря в соответствии с планом, предоставленным турецкой стороной.

"Полученная информация находится на рассмотрении", - сообщает служба.

В настоящее время право на поставки томатов в РФ имеют три турецких предприятия.