Враги Ирана делают все, чтобы подорвать существующую власть - аятолла Хаменеи

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи обвинил врагов страны в заговоре против властей.

"Что касается событий последних дней, враги объединились и используют все средства для того, чтобы создать проблемы исламским властям", - заявил он во вторник в эфире государственного телевидения.

"Враг всегда изыскивает возможность и любую трещину для того, чтобы проникнуть и нанести удар по иранскому народу", - отметил А.Хаменеи.

Ранее иранское телевидение сообщило, что с начала беспорядков шесть дней назад в ряде городов Ирана погибли не менее 20 человек.