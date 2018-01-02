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Регион 02.01.2018 15:40

Враги Ирана делают все, чтобы подорвать существующую власть - аятолла Хаменеи

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи обвинил врагов страны в заговоре против властей.

"Что касается событий последних дней, враги объединились и используют все средства для того, чтобы создать проблемы исламским властям", - заявил он во вторник в эфире государственного телевидения.

"Враг всегда изыскивает возможность и любую трещину для того, чтобы проникнуть и нанести удар по иранскому народу", - отметил А.Хаменеи.

Ранее иранское телевидение сообщило, что с начала беспорядков шесть дней назад в ряде городов Ирана погибли не менее 20 человек.

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Тэги: ИРАН, АЯТОЛЛА, БЕСПОРЯДКИ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]