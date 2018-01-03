Petrobras заплатит $2,95 млрд за урегулирование группового иска в США

Бразильская нефтяная госкорпорация Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) заплатит $2,95 млрд за прекращение судебного разбирательства в США по групповому иску инвесторов, которые утверждают, что понесли убытки из-за коррупционного скандала вокруг компании.
В сообщении Petrobras отмечается, что урегулирование иска не является признанием вины компании. Соглашение не распространяется на инвесторов за пределами США.
Компания выплатит возмещение истцам в три приема - два транша по $983 млн и один на сумму $984 млн. Последняя выплата ожидается в январе 2019 года.
Генпрокуратура Бразилии обвинила целый ряд экс-руководителей Petrobras во взяточничестве: по данным следствия, топ-менеджеры получили от различных компаний, преимущественно строительных и инжиниринговых, свыше $2 млрд за 10 лет. Операция получила название Lava Jato ("Автомойка").
В Petrobras утверждают, что компания сама является жертвой коррупционеров.
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