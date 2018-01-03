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ТЭК 03.01.2018 15:00

Petrobras заплатит $2,95 млрд за урегулирование группового иска в США

Бразильская нефтяная госкорпорация Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) заплатит $2,95 млрд за прекращение судебного разбирательства в США по групповому иску инвесторов, которые утверждают, что понесли убытки из-за коррупционного скандала вокруг компании.

В сообщении Petrobras отмечается, что урегулирование иска не является признанием вины компании. Соглашение не распространяется на инвесторов за пределами США.

Компания выплатит возмещение истцам в три приема - два транша по $983 млн и один на сумму $984 млн. Последняя выплата ожидается в январе 2019 года.

Генпрокуратура Бразилии обвинила целый ряд экс-руководителей Petrobras во взяточничестве: по данным следствия, топ-менеджеры получили от различных компаний, преимущественно строительных и инжиниринговых, свыше $2 млрд за 10 лет. Операция получила название Lava Jato ("Автомойка").

В Petrobras утверждают, что компания сама является жертвой коррупционеров.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, БРАЗИЛИЯ, PETROBRAS, ИСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]