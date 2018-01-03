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Дальнее зарубежье 03.01.2018 17:21

В Еврокомиссии приветствовали измененные правила против уклонения от уплаты налогов, вступившие в силу в ЕС с 1 января

Европейская комиссия в специальном сообщении в среду приветствовала вступление в силу в ЕС новых правил, обязывающих государства-члены предоставлять налоговым органам доступ к данным, собранным в соответствии с законодательством о борьбе с отмыванием денег.

"Мы хотим предоставить налоговым органам важную информацию о лицах, стоящих за какой-либо компанией или трастом. Это важно для того, чтобы они могли выявлять и пресекать уклонения от уплаты налогов. С этой целью налоговые органы теперь будут иметь доступ к информации для борьбы с отмыванием денег", - приводятся в коммюнике Еврокомиссии слова члена ЕК по экономическим и финансовым вопросам, налогам и таможне Пьера Московиси.

С 1 января национальные налоговые органы получили прямой доступ к информации о бенефициарных владельцах доверительной собственности - компаний, трастов и других организаций, а также к отчетам об их проверке, объясняют в Брюсселе.

По мнению Еврокомиссии, эти "новые механизмы должны дать мощный импульс налоговым органам в борьбе с типами структур, указанных в "Райском досье". Измененные правила, закрепленные в новой директиве ЕС об административном сотрудничестве, дадут возможность налоговым органам быстро и эффективно реагировать на случаи уклонения от уплаты налогов, считают авторы этого законодательства.

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Тэги: ЕС, НАЛОГИ, ПРАВИЛА, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]