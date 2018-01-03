В Еврокомиссии приветствовали измененные правила против уклонения от уплаты налогов, вступившие в силу в ЕС с 1 января

Европейская комиссия в специальном сообщении в среду приветствовала вступление в силу в ЕС новых правил, обязывающих государства-члены предоставлять налоговым органам доступ к данным, собранным в соответствии с законодательством о борьбе с отмыванием денег.
"Мы хотим предоставить налоговым органам важную информацию о лицах, стоящих за какой-либо компанией или трастом. Это важно для того, чтобы они могли выявлять и пресекать уклонения от уплаты налогов. С этой целью налоговые органы теперь будут иметь доступ к информации для борьбы с отмыванием денег", - приводятся в коммюнике Еврокомиссии слова члена ЕК по экономическим и финансовым вопросам, налогам и таможне Пьера Московиси.
С 1 января национальные налоговые органы получили прямой доступ к информации о бенефициарных владельцах доверительной собственности - компаний, трастов и других организаций, а также к отчетам об их проверке, объясняют в Брюсселе.
По мнению Еврокомиссии, эти "новые механизмы должны дать мощный импульс налоговым органам в борьбе с типами структур, указанных в "Райском досье". Измененные правила, закрепленные в новой директиве ЕС об административном сотрудничестве, дадут возможность налоговым органам быстро и эффективно реагировать на случаи уклонения от уплаты налогов, считают авторы этого законодательства.
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