В Москве планируется открыть более 20 станций метро в 2018 году

Более 20 станций метро может быть открыто в Москве в этом году, сообщил "Интерфаксу" заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в четверг.
"Этот год в столице станет годом строительства метро. Мы планируем открыть целый ряд участков на разных линиях. За прошлый год мы создали большой задел и на некоторых радиусах работы уже завершаются", - сказал М.Хуснуллин.
По его словам, в скором времени планируется открыть пассажирское движение на первом участке Третьего пересадочного контура (ТПК) с пятью станциями. "Этот радиус от станции "Деловой центр" до станции "Петровский парк" уже построен, здесь идёт наладка путевых систем", - пояснил М.Хуснуллин.
Кроме этого, глава стройкомплекса сообщил, что будут запущены участки Люблинско-Дмитровской линии до станции "Селигерская" и Калининско-Солнцевской до "Рассказовки".
"На "салатовой" линии откроются три станции, а на "желтой", в "новой" Москве ещё семь станций", - отметил заместитель мэра.
Также, М.Хуснуллин рассказал, что в планах завершение строительства Кожуховской линии. "Это очень сложная для строительства линия и работы на разных ее участках идут по-разному. Если участок от Некрасовки до Косино практически готов, и точно будет открыт, то второй радиус несколько отстает. Там сложные геологические условия, поэтому он будет запущен чуть позже, хотя постараемся и его закончить до конца года. Всего на этой линии восемь станций", - сказал он.
Глава стройкомплекса добавил, что также на этот год намечено завершение работ на станциях "Беломорская" Замоскворецкой линии и "Нижняя Масловка" ТПК.
М.Хуснуллин напомнил, что по итогам прошлого года построено 20,6 км линий метро и девять новых станций.
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