Saudi Aramco ищет глобального консультанта для покупки газовых активов

Саудовская компания Saudi Aramco собирается прилечь инвестиционный банк для консультаций относительно покупки газовых активов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В конце 2017 Aramco предложила международным банкам побороться за роль советника для определения объектов для потенциальной покупки.

Агентство также напоминает, что Aramco предложила банкам функции координаторов и букраннеров предстоящего публичного размещения акций компании. Мандаты могут быть выданы в начале наступившего года.

Большая часть производимого в Саудовской Аравии газа идет на переработку предприятиям нефтехимии. Добываемого в стране газа не хватает чтобы полностью обеспечить потребность электроэнергетики, где приходится сжигать и нефть - главный источник экспортных доходов королевства.