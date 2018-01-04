Финансирование Минобороны Украины в 2018 году увеличится на четверть

Государственный бюджет Украины на 2018 год предусматривает выделение 86,6 млрд грн Министерству обороны, что почти на 26% больше, чем в 2017 году, и 59,8 млрд грн - на Вооруженные силы и подготовку войск.
Об этом говорится в тексте закона "О государственном бюджете Украины на 2018 год", опубликованном на сайте Верховной Рады.
В 2017 году Минобороны выделялось 68,8 млрд грн.
На медицинское лечение, реабилитацию и санаторное обеспечение личного состава ВСУ, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны предусмотрено в 2018 году 2,39 млрд грн; на подготовку и переподготовку военных специалистов - 2,85 млрд грн.
На развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования планируется выделить 16,36 млрд грн; утилизацию боеприпасов, вооружения, военной техники и другого военного имущества, обеспечение живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов ВСУ - 534 млн грн.
На строительство или приобретение жилья для военнослужащих ВСУ предполагается выделить 857,6 млн грн.
В госбюджете-2018 предусмотрено 564,7 млн грн на обеспечение деятельности Государственной специальной службы транспорта.
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