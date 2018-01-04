Еврокомиссия оценит борьбу приступившей к обязанностям председателя Совета ЕС Болгарии с коррупцией в конце года

Европейская комиссия работает в тесном взаимодействии с болгарским правительством по обеспечению председательства Болгарии в Совете ЕС в первой половине 2018 года, заявила в четверг официальный представитель ЕК Мина Андреева.
"Напомню также, что во время визита болгарского правительства 8 ноября в Европейскую комиссию председатель (ЕК Жан-Клод - ИФ) Юнкер сказал, что он удовлетворен подготовкой (Софии) к председательству. Предстоит визит (Еврокомиссии) в Софию по случаю старта председательства на следующей неделе 11 января", - сообщила пресс-секретарь.
Ей был задан вопрос, не беспокоит ли Еврокомиссию то, что Совет ЕС с 1 января возглавила страна, имеющая серьезные проблемы с коррупцией.
"Что касается борьбы против коррупции, я полагаю, она является составной частью продолжающейся работы с Болгарией в рамках механизма сотрудничества и проверки (для Румынии и Болгарии - ИФ). И в докладе этого механизма в ноябре прошлого года комиссия подтвердила свое долгосрочное обязательство в отношении Болгарии в том, что касается продолжения борьбы против коррупции", - сказала М.Андреева.
По ее словам, Еврокомиссия дала свои конкретные рекомендации по этой проблематике болгарской стороне. В Болгарии идет соответствующий законодательный процесс, за которым внимательно наблюдают из Брюсселя.
"А затем мы оценим прогресс к концу 2018 года. То есть мы продолжаем работать вместе с болгарским правительством по вопросу борьбы против коррупции", - объяснила представитель Еврокомиссии.
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