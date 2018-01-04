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Дальнее зарубежье 04.01.2018 18:21

Еврокомиссия оценит борьбу приступившей к обязанностям председателя Совета ЕС Болгарии с коррупцией в конце года

Европейская комиссия работает в тесном взаимодействии с болгарским правительством по обеспечению председательства Болгарии в Совете ЕС в первой половине 2018 года, заявила в четверг официальный представитель ЕК Мина Андреева.

"Напомню также, что во время визита болгарского правительства 8 ноября в Европейскую комиссию председатель (ЕК Жан-Клод - ИФ) Юнкер сказал, что он удовлетворен подготовкой (Софии) к председательству. Предстоит визит (Еврокомиссии) в Софию по случаю старта председательства на следующей неделе 11 января", - сообщила пресс-секретарь.

Ей был задан вопрос, не беспокоит ли Еврокомиссию то, что Совет ЕС с 1 января возглавила страна, имеющая серьезные проблемы с коррупцией.

"Что касается борьбы против коррупции, я полагаю, она является составной частью продолжающейся работы с Болгарией в рамках механизма сотрудничества и проверки (для Румынии и Болгарии - ИФ). И в докладе этого механизма в ноябре прошлого года комиссия подтвердила свое долгосрочное обязательство в отношении Болгарии в том, что касается продолжения борьбы против коррупции", - сказала М.Андреева.

По ее словам, Еврокомиссия дала свои конкретные рекомендации по этой проблематике болгарской стороне. В Болгарии идет соответствующий законодательный процесс, за которым внимательно наблюдают из Брюсселя.

"А затем мы оценим прогресс к концу 2018 года. То есть мы продолжаем работать вместе с болгарским правительством по вопросу борьбы против коррупции", - объяснила представитель Еврокомиссии.

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Тэги: ЕС, БОЛГАРИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО, КОРРУПЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]