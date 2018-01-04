Предложивший возобновить контакты с Россией премьер Литвы ответил на критику этой инициативы со стороны главы МИД

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис критически отреагировал на скептицизм министра иностранных дел Линаса Линкявичюса относительно предложенной идеи возобновить работу межправительственной рабочей группы с Россией.
"Министр иностранных дел, иногда он, наверное, думает, что он не является членом правительства, но министр является членом правительства", - заявил премьер журналистам в четверг в правительстве.
Л.Линкявичюс после озвученной премьером в четверг идеи возобновить деятельность не собиравшейся на заседания шесть лет межправительственной комиссии Литвы и России заявил, что "сейчас нет предпосылок для возобновления политических контактов на высоком уровне". Комиссия во главе с Л.Линкявичюсом и министром транспорта России последний раз собиралась на заседание в октябре 2011 года. По словам нынешнего главы МИД Литвы, заседания больше не проводились из-за того, что российская сторона их откладывала.
Предложение С.Сквярнялиса подвергла критике и президент Даля Грибаускайте, назвав идею "безответственной в отношении национальной безопасности". По словам главы государства, главные стратегические вопросы энергетики, транспорта или торговли должны решаться при участии структур Евросоюза (ЕС).
"Наши точки зрения полностью совпадают, мы говорим о стратегических вещах", - сказал журналистам С.Сквярнялис, отвечая на вопрос, как он реагирует на критику.
"У нас с президентом нет расхождений во мнениях по применению санкций, у нас с президентом нет расхождений во мнениях по ситуации на Восточной Украине, по необходимости обеспечивать проведение в жизнь Минских соглашений, нет изменений и (в точках зрения) по незаконной оккупации Крыма, по агрессивной риторике (России). Но иметь политический контакт, не на высшем политическом уровне мы должны", - подчеркнул он.
По мнению премьера, литовско-российский диалог мог бы охватывать торговые связи, вопросы энергетики, автоперевозчиков, сельского хозяйства, транспорта, ситуацию литовских учителей в Калининградской области.
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