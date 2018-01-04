Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0431 RUR   0.0297 GBR   2.2985 TRY   0.4495

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.63 Brent   67.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 11° 7 Янв 8 Янв

СНГ 04.01.2018 18:32

Предложивший возобновить контакты с Россией премьер Литвы ответил на критику этой инициативы со стороны главы МИД

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис критически отреагировал на скептицизм министра иностранных дел Линаса Линкявичюса относительно предложенной идеи возобновить работу межправительственной рабочей группы с Россией.

"Министр иностранных дел, иногда он, наверное, думает, что он не является членом правительства, но министр является членом правительства", - заявил премьер журналистам в четверг в правительстве.

Л.Линкявичюс после озвученной премьером в четверг идеи возобновить деятельность не собиравшейся на заседания шесть лет межправительственной комиссии Литвы и России заявил, что "сейчас нет предпосылок для возобновления политических контактов на высоком уровне". Комиссия во главе с Л.Линкявичюсом и министром транспорта России последний раз собиралась на заседание в октябре 2011 года. По словам нынешнего главы МИД Литвы, заседания больше не проводились из-за того, что российская сторона их откладывала.

Предложение С.Сквярнялиса подвергла критике и президент Даля Грибаускайте, назвав идею "безответственной в отношении национальной безопасности". По словам главы государства, главные стратегические вопросы энергетики, транспорта или торговли должны решаться при участии структур Евросоюза (ЕС).

"Наши точки зрения полностью совпадают, мы говорим о стратегических вещах", - сказал журналистам С.Сквярнялис, отвечая на вопрос, как он реагирует на критику.

"У нас с президентом нет расхождений во мнениях по применению санкций, у нас с президентом нет расхождений во мнениях по ситуации на Восточной Украине, по необходимости обеспечивать проведение в жизнь Минских соглашений, нет изменений и (в точках зрения) по незаконной оккупации Крыма, по агрессивной риторике (России). Но иметь политический контакт, не на высшем политическом уровне мы должны", - подчеркнул он.

По мнению премьера, литовско-российский диалог мог бы охватывать торговые связи, вопросы энергетики, автоперевозчиков, сельского хозяйства, транспорта, ситуацию литовских учителей в Калининградской области.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛИТВА, ПРАВИТЕЛЬСТВО, РОССИЯ, ПОЛЕМИКА


Похожие новости


В Литве могут обнародовать часть "черного списка" иностранцев Литва приветствует шаги Брюсселя против "Газпрома" - премьер Буткявичюс Премьер Литвы не подтверждает слухи о том, что "Газпром" препятствует добыче сланцевого газа в республике В Вильнюсе считают, что переход на евро мог бы произойти в 2015-2016 годах Президент Литвы Грибаускайте утвердила новое правительство без двух министров от Партии труда Правительство Литвы надеется, что комиссии, изучающей "советскую оккупацию", удастся привлечь интерес мирового сообщества

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]