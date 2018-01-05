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СНГ 05.01.2018 10:31

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался в России

Активисты движения "Волонтеры Победы" в Хабаровске начали сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель движения в Хабаровском крае.

"В пятницу пункты сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина открылись в хабаровских торговом центре "Южный парк" и "НК Сити" - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что акция, начавшаяся в России с Хабаровска, продолжится в субботу, возобновится сбор подписей после праздничных выходных и продлится до 30 января.

Как сообщалось, на прошлой неделе Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата В.Путина на президентских выборах 2018 года, а также ее уполномоченных.

Кроме того, ЦИК отдельным постановлением разрешил В.Путину открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда и начать предвыборную агитацию.

По закону, В.Путин должен собрать не менее 300 тыс. подписей в свою поддержку.

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Тэги: РОССИЯ, ХАБАРОВСК, ПУТИН, ПОДПИСИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]