Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался в России

Активисты движения "Волонтеры Победы" в Хабаровске начали сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель движения в Хабаровском крае.

"В пятницу пункты сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина открылись в хабаровских торговом центре "Южный парк" и "НК Сити" - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что акция, начавшаяся в России с Хабаровска, продолжится в субботу, возобновится сбор подписей после праздничных выходных и продлится до 30 января.

Как сообщалось, на прошлой неделе Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата В.Путина на президентских выборах 2018 года, а также ее уполномоченных.

Кроме того, ЦИК отдельным постановлением разрешил В.Путину открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда и начать предвыборную агитацию.

По закону, В.Путин должен собрать не менее 300 тыс. подписей в свою поддержку.