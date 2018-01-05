В Кабуле в результате террористической атаки погибли 13 полицейских

В результате террористической атаки в квартале Банаи в девятом районе афганской столицы погибли 13 сотрудников полиции, 16 стражей порядка ранены, сообщил в пятницу на пресс-конференции в Кабуле представитель полиции города.

По словам офицера полиции, в ходе атаки также получили ранения двое местных жителей. Пресс-конференция транслировалась в прямом эфире ряда афганских телеканалов.

Представитель полиции Кабула сообщил, что накануне в этом районе проводился рейд по задержанию вооруженной бандгруппы Хусайна, занимающейся незаконным оборотом наркотиков.

"Бандгруппа открыла огонь по полицейским, ответным огнем главарь банды Хусайн был ранен и задержан, его телохранитель убит. Когда в район прибыло подразделение по борьбе с террором, из толпы местных жителей к стражам порядка приблизился террорист-смертник и привел в действие взрывное устройство", - сообщил представитель полиции Кабула.

Накануне ряд афганских СМИ сообщили, что в квартале Банаи произошла стычка между владельцами лавок и сотрудниками полиции. Отмечается, что конфликт разгорелся после того, как стражи порядка пытались арестовать торговцев за незаконную реализацию спиртного. В результате столкновений с полицией погиб один торговец, четверо получили ранения. После этого несколько десятков местных жителей вышли на демонстрацию протеста, был сожжен полицейский автомобиль и в район были введены дополнительные силы правопорядка.