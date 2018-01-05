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Регион 05.01.2018 16:26

Эрдоган подчеркнул важность сотрудничества Турции и Франции для международной стабильности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в связи с визитом во Францию заявил о важности взаимодействия Анкары и Парижа для обеспечения глобального мира.

"Я думаю, что сотрудничество между Францией и Турцией имеет жизненное значение для регионального и глобального мира", - приводят французские СМИ слова турецкого президента, выступившего в пятницу на пресс-конференции в аэропорту Стамбула перед вылетом в Париж.

Президент Турции встретится в Елисейском дворце с президентом Франции Эмманюэлем Макроном "с глазу на глаз", после чего они примут участие в обеде.

"Президент Макрон и я находимся в тесном контакте по многочисленным темам", - сообщил Р.Т.Эрдоган.

По его словам, он будет обсуждать в Париже торгово-экономическое сотрудничество, вопросы обороны, борьбу против терроризма и региональные проблемы.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]