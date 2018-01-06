Малазийские власти дали разрешение американской компании продолжить поиски пропавшего в 2014 году авиалайнера

Правительство Малайзии приняло предложение компании Ocean Infinity, базирующейся в США, продолжить поиски самолета "Боинг 777" авиакомпании Malaysia Airlines, исчезнувшего в марте 2014 года, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
При этом министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг Лай заявил, что правительство страны по-прежнему привержено задаче найти самолет.
По данным АП, поисковое судно, принадлежащее компании Ocean Infinity, уже в начале этой недели отправилось в Индийский океан для поиска возможных обломков "Боинга 777".
В январе власти Австралии, Китая и Малайзии объявили о приостановке глубоководных поисков самолета Malaysia Airlines, который исчез, выполняя рейс MH370 между Куала-Лумпуром и Пекином 8 марта 2014 года. Лайнер пропал с экранов радаров через час после взлета. На его борту находились 239 пассажиров и членов экипажа.
Президент Алиев выделил 10,1 млн манатов на строительство автодороги в Хачмазском районе Азербайджана
Минобороны Азербайджана и ГКРРС подписали план совместной деятельности на 2018-й год
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Нефть сдержанно дешевеет, Brent снизилась до $67,72 за баррель
Центробанк Азербайджана с февраля ужесточает требования к экспертизе денег в рамках борьбы с фальшивыми купюрами
Банковские вклады населения в Азербайджане в январе-ноябре сократились на 1,2% - регулятор
Возбуждено уголовное дело относительно пропажи трех спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта, в горах на севере республики
Фигуристы из КНДР могут отправиться на Олимпиаду в Южную Корею
Бензовоз и "легковушка" столкнулись в Нижегородской области, погибли пять человек
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Презентация компании «Азеркосмос» в Бакинской Высшей Школе Нефти
Эстония – «трамплин» для рынка Скандинавии,- Индрек Киверик
Хорошие и динамичные отношения между ЕС и Азербайджаном могут выйти на новый уровень - Кестутис Янкаускас
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»