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Дальнее зарубежье 06.01.2018 14:30

Талибы похитили 20 человек в афганской провинции Фарах

Власти западной афганской провинции Фарах заявили, что талибы захватили в заложники 20 человек, сообщает Ariana News.

Член регионального совета Фараха Дадулла Кане сообщил телеканалу, что утром вооруженные боевики радикального движения "Талибан "в районе населенного пункта Киниск уезда Болобулук задержали на трассе Фарах-Кабул несколько машин, и увезли с собой 20 пассажиров.

Силовые структуры провинции пока не комментировали это сообщение.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ЗАЛОЖНИКИ, ЗАХВАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]