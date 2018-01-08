Глава МИД Эстонии ожидает активного участия РФ во Всемирном конгрессе финно-угорских народов

Эстония приглашает России принять широкое участие во всемирном конгрессе финно-угорских народов, который пройдет в 2020 году в эстонском городе Тарту.

"Следующий Всемирный конгресс пройдет в 2020 году в Тарту, где мы ждем более активного участия представителей российских финно-угорских народов", - заявил в интервью "Интерфаксу" министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser).

Он сообщил, что в Эстонии существует государственная Программа коренных народов, которая ставит своей целью сохранение финно-угорских языков и культуры. "В ее рамках оказывается финансовая поддержка и многих реализуемых в России проектов. Дипломаты нашего посольства и консульских отделов в России поддерживают связь с финно-угорскими общинами, потому что их культурное своеобразие представляет особую ценность для всех нас", - подчеркнул глава МИД.

Он сказал, что "мы обязательно ждем гостей и из России" в открытом в 2016 году в Тарту Музее эстонского народа, новое здание которого является одним из самых современных музейных зданий в Европе.

Одной из основных экспозиций музея является посвященная культуре и языкам финно-угорских народов выставка "Эхо Урала", главный акцент которой делается на истории племенных финно-угорских народов России, отметил С.Миксер.