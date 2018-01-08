Глава МИД Эстонии ожидает активного участия РФ во Всемирном конгрессе финно-угорских народов

Эстония приглашает России принять широкое участие во всемирном конгрессе финно-угорских народов, который пройдет в 2020 году в эстонском городе Тарту.
"Следующий Всемирный конгресс пройдет в 2020 году в Тарту, где мы ждем более активного участия представителей российских финно-угорских народов", - заявил в интервью "Интерфаксу" министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser).
Он сообщил, что в Эстонии существует государственная Программа коренных народов, которая ставит своей целью сохранение финно-угорских языков и культуры. "В ее рамках оказывается финансовая поддержка и многих реализуемых в России проектов. Дипломаты нашего посольства и консульских отделов в России поддерживают связь с финно-угорскими общинами, потому что их культурное своеобразие представляет особую ценность для всех нас", - подчеркнул глава МИД.
Он сказал, что "мы обязательно ждем гостей и из России" в открытом в 2016 году в Тарту Музее эстонского народа, новое здание которого является одним из самых современных музейных зданий в Европе.
Одной из основных экспозиций музея является посвященная культуре и языкам финно-угорских народов выставка "Эхо Урала", главный акцент которой делается на истории племенных финно-угорских народов России, отметил С.Миксер.
Президент Алиев призывает к более тесным контактам Азербайджана с Монголией
Президент Алиев принял в понедельник верительные грамоты ряда послов ряда стран
Новый посол Азербайджана приступил к деятельности в Таджикистане
Экваториальная Гвинея заинтересована в энергосотрудничестве с Азербайджаном – посол в Баку
Азербайджан и Нигерия планируют создать МПК для активизации экономического сотрудничества
Азербайджанские компании приглашены на выставку по АПК в Хорватии
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие выходные погибли 2 человека – МВД
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадали 20 человек
Tamiz Seher отбирает подрядчика для проведения экологического мониторинга и лабораторных анализов
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Презентация компании «Азеркосмос» в Бакинской Высшей Школе Нефти
Эстония – «трамплин» для рынка Скандинавии,- Индрек Киверик
Хорошие и динамичные отношения между ЕС и Азербайджаном могут выйти на новый уровень - Кестутис Янкаускас
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»