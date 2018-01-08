ЦБ Азербайджана на очередном депозитном аукционе привлек 300 млн манатов, ставка выросла до 14,79%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 300 млн манатов в понедельник на очередном депозитном аукционе для банков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"Центробанк 8 января провел очередной депозитный аукцион. ЦБА привлек 300 млн манатов, предложение в ходе аукциона составило 300,3 млн манатов. Средневзвешенная ставка выросла до 14,79% (на предыдущем аукционе 5 января - 14,69% - ИФ)", - отметили в банке.

Средства привлечены сроком на 14 дней.

Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

Н.Аббасова