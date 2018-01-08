В Израиле арестовали двух женщин по обвинению в планировании теракта и связях с ИГ

Сотрудники спецслужб Израиля арестовали двух женщин по обвинению в планировании теракта и связях с террористической группировкой "Исламское государство" сообщает в понедельник газета "Джерузалем пост" со ссылкой на заявление Общей разведывательной службы Израиля (Шабак).

По данным спецслужбы, арестованные являются гражданками Израиля, им по 19 лет. Они проживали в населенном пункте для бедуинов Лакия, расположенном на территории Израиля.

Им предъявлены обвинения в планировании террористического акта на территории Израиля, направленного против израильских евреев.

В ходе расследования сотрудники Шабак выяснили, что девушки Рахма аль-Ассад и Таснин аль-Ассад неоднократно публиковали в интернете тексты, в которых восхваляли ИГ, а также связанный с террористическими атаками контент. Израильские спецслужбы предполагают, что арестованные собирались покинуть страну, чтобы примкнуть к ИГ.