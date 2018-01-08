Азербайджанские компании приглашены на выставку по АПК в Хорватии

Хорватия приглашает азербайджанские компании, специализирующиеся на производстве и переработке сельхозпродукции, принять участие в ежегодной международной выставке Viroexpo 2018, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.

"Выставка пройдет 23-25 февраля", - отметили в ведомстве.

Выставка Viroexpo проводится с 2001 года. Ежегодно в работе выставки принимают участие представители 30 стран.

В 2017 году в выставке приняли участие более 600 компаний, а за три дня работы ее посетило более 28 тыс. человек.

Б.Рустамбеков