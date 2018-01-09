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СНГ 09.01.2018 13:02

Назарбаев выступит в СМИ с обращением по ежегодному посланию народу Казахстана - пресс-служба

Президент Нурсултан Назарбаев во вторник вечером выступит с обращением по ежегодному посланию народу Казахстана, сообщила пресс-служба главы государства.

"Сегодня в 19:00 в эфире республиканских телеканалов Нурсултан Назарбаев выступит с обращением по ежегодному посланию народу Казахстана", - говорится в сообщении пресс-службы, размещенном на сайте главы государства.

По сложившейся традиции с посланиями народу президент Казахстана обращается в конце предыдущего - начале текущего года.

В своем послании глава республики, как правило, подводит основные итоги минувшего периода в жизни страны и ее граждан, указывает на недочеты и недоработки в деятельности государственных органов, выступает с различными к ним поручениями и заданиями, оглашает планы социально-экономического развития государства на обозримую перспективу.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ОБРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]