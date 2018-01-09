Назарбаев выступит в СМИ с обращением по ежегодному посланию народу Казахстана - пресс-служба

Президент Нурсултан Назарбаев во вторник вечером выступит с обращением по ежегодному посланию народу Казахстана, сообщила пресс-служба главы государства.

"Сегодня в 19:00 в эфире республиканских телеканалов Нурсултан Назарбаев выступит с обращением по ежегодному посланию народу Казахстана", - говорится в сообщении пресс-службы, размещенном на сайте главы государства.

По сложившейся традиции с посланиями народу президент Казахстана обращается в конце предыдущего - начале текущего года.

В своем послании глава республики, как правило, подводит основные итоги минувшего периода в жизни страны и ее граждан, указывает на недочеты и недоработки в деятельности государственных органов, выступает с различными к ним поручениями и заданиями, оглашает планы социально-экономического развития государства на обозримую перспективу.