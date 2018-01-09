Один из руководителей ХАМАС госпитализирован с огнестрельным ранением в голову - TV

Один из высокопоставленных руководителей палестинского движения ХАМАС Эмад аль-Элеми получил огнестрельное ранение в голову, сообщает телеканал "Аль-Акса" со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Раненый был доставлен в госпиталь "Аш-Шифа".

На данный момент неизвестно, кто стрелял в Э.аль-Элеми.