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Дальнее зарубежье 09.01.2018 15:22

Один из руководителей ХАМАС госпитализирован с огнестрельным ранением в голову - TV

Один из высокопоставленных руководителей палестинского движения ХАМАС Эмад аль-Элеми получил огнестрельное ранение в голову, сообщает телеканал "Аль-Акса" со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Раненый был доставлен в госпиталь "Аш-Шифа".

На данный момент неизвестно, кто стрелял в Э.аль-Элеми.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ХАМАС, РУКОВОДИТЕЛЬ, РАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]