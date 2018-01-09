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ТЭК 09.01.2018 19:40

Грузия в 2018г планирует увеличить экспорт электроэнергии на 23%, импорт - на 19%

Министерство экономики и устойчивого развития Грузии утвердило баланс рынка электроэнергии страны на 2018 год, в соответствии с которым предусматривается увеличить экспорт электроэнергии на 23% по сравнению с балансом 2017 года - до 805,6 млн кВт.ч.

Согласно материалам, опубликованным на сайте ведомства, экспорт электроэнергии планируется с марта по ноябрь включительно, он будет осуществляться в основном в Турцию и Россию, а также в Азербайджан и Армению.

Импорт электроэнергии в республику, который с целью покрытия ее дефицита в основном приходится на январь-апрель и сентябрь-декабрь, определен в балансе в объеме 1 млрд 958,7 млн кВт.ч, что на 18,7% больше, чем предусматривалось поставить в 2017 году.

Производство электроэнергии в Грузии в текущем году планируется в объеме 12 млрд 100,7 млн кВт.ч (рост на 6,8%). Предполагается, что гидроэлектростанции выработают 9 млрд 878,9 млн кВт.ч (рост на 7,7%), теплоэлектростанции - 2 млрд 131,7 млн кВт.ч (рост на 2,5%).

Поставки электроэнергии потребителям в течение года предусмотрены в объеме 12 млрд 703,5 млн кВ.ч - на 7,4% больше, чем в 2017 году. В частности, наибольший ее объем получат компания Energo Pro Georgia (владелец - чешская Energo-Pro) - 4 млрд 850,2 млн кВт.ч, и тбилисская электрораспределительная компания АО "Теласи" (контролируется ПАО "Интер РАО" - 2 млрд 850,2 млн кВт.ч. Прямым потребителям (крупным предприятиям и организациям) будет поставлено 2 млрд 673 млн кВт.ч, в Абхазию - 2 млрд 193,4 млн кВт.ч электроэнергии.

В середине 2017 года в баланс электроэнергии Грузии были внесены изменения, в соответствие с которыми ее годовое производство в стране было определено в объеме 11 млрд 334,5 млн кВт.ч, экспорт - 655,1 кВт.ч, импорт - 1 млрд 649,9 млн кВт.ч.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ПЛАНЫ


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