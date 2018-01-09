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Дальнее зарубежье 09.01.2018 18:44

Около 13 тыс. туристов оказались в снежном плену на лыжном курорте в Швейцарии

Более 10 тыс. туристов оказались заблокированы на швейцарском горнолыжном курорте Церматт из-за сильного снегопада, который перерезал авто- и железнодорожное сообщение с "большой землей", сообщает местный портал 20min.

"Начиная с понедельника несколько долин в кантоне Вале полностью отрезаны от мира из-за снегопада. На курорте Церматт сейчас отдыхают около 13 тыс. человек. В настоящий момент приехать на курорт и уехать с него невозможно, так как снег завалил автодороги и железную дорогу, ведущую к пересадочной станции Тэш", - сказала изданию представитель курорта Жанин Имеш.

Крупнейшая автодорога, ведущая в Церматт, закрыта с 9 утра понедельника. В 17:30 в понедельник остановились поезда. Один из крупнейших лыжных курортов Швейцарии предлагает 13,4 тыс. мест в отелях и апартаментах. Также здесь проживают около 5,5 тыс. местных жителей. "Сейчас на курорте полностью закрыты все подъемники. Прогулки по пешеходным тропам в горах также запрещены. Но никакой паники у туристов нет, все это даже романтично", - утверждает представитель курорта.

Утром во вторник большая часть курорта погрузилась в темноту из-за отключения электричества. Завтрак для туристов отельерам пришлось готовить при свечах.

На сайте курорта сообщается, что поезда вновь пошли около 15:00 во вторник (17:00 мск). Администрация также предупреждает, что возможны новые отключения электричества.

Ранее генконсульство России в Милане сообщало, что из-за снегопадов блокирован также курорт Червиния в долине Аоста в Италии.

Во Французских Альпах в понедельник вечером был объявлен "красный" (четвертый из пяти) уровень лавинной опасности из-за сильных снегопадов, прошедших на прошлой неделе.

Церматт - один из самых известных и популярных в Швейцарии горнолыжных курортов. Окружен альпийскими вершинами четырехтысячниками, среди которых знаменитый Маттерхорн (4478 м надо уровнем моря). На курорте запрещено автомобильное движение. Приехать сюда можно только на поезде либо такси от станции Тэш, где находится автостоянка.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, КУРОРТ, ТУРИСТЫ, СНЕГОПАД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]