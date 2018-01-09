Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0346 RUR   0.0298 GBR   2.3071 TRY   0.4543

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.73 Brent   67.78

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12 Янв 13 Янв

Регион 09.01.2018 20:20

Грузия изменила порядок расчета официального курса лари для его сближения с рыночным курсом

Национальный банк Грузии с 5 января изменил порядок формирования официального обменного курса местной валюты - лари - с целью его сближения с рыночным курсом.

Согласно информации Нацбанка, теперь, если в течение дня объем торгов в системе Bloomberg не превышает $1,5 млн, то при расчете официального курса лари учитываются и сделки предыдущего дня.

Ранее сделки предыдущего дня учитывались при формировании курса, если в течение дня объем торгов в системе Bloomberg не превышал $3 млн.

"Из-за этого были случаи, когда официальный и рыночный курсы значительно отличались друг от друга, причиной чего была низкая активность на рынке в конкретный торговый день", - поясняет Нацбанк.

Регулятор напоминает, что официальный курс лари рассчитывается в рабочие дни - один раз в день и представляет собой средневзвешенный курс сделок, заключенных в системе Bloomberg.

По данным Нацбанка Грузии, системой Bloomberg пользуются 24 организации страны, из которых активно торгуют иностранной валютой все 16 коммерческих банков, а также 4 микрофинансовые организации.

Власти Грузии неоднократно заявляли о важности сохранения действующего в стране плавающего обменного курса лари. Между тем, в течение 2017 года не раз фиксировались резкие колебания курса, как в сторону его роста, так и падения, хотя, по итогам года лари укрепился к доллару США на 2,1% - до 2,5922 лари/$1.

В 2016 году официальный курс грузинской национальной валюты к доллару снизился на 9,5% после падения в 2015 году на 32,4%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ВАЛЮТА, КУРСЫ


Похожие новости


Власти Грузии обещают населению стабилизировать нацвалюту, упавшую на 17% Спикер парламента Грузии основными причинами обесценивания лари считает внешние факторы Глава Нацбанка Грузии прогнозирует укрепление лари в среднесрочной перспективе Глава Минфина Грузии ожидает стабилизации курса нацвалюты

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]