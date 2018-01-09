Грузия изменила порядок расчета официального курса лари для его сближения с рыночным курсом

Национальный банк Грузии с 5 января изменил порядок формирования официального обменного курса местной валюты - лари - с целью его сближения с рыночным курсом.
Согласно информации Нацбанка, теперь, если в течение дня объем торгов в системе Bloomberg не превышает $1,5 млн, то при расчете официального курса лари учитываются и сделки предыдущего дня.
Ранее сделки предыдущего дня учитывались при формировании курса, если в течение дня объем торгов в системе Bloomberg не превышал $3 млн.
"Из-за этого были случаи, когда официальный и рыночный курсы значительно отличались друг от друга, причиной чего была низкая активность на рынке в конкретный торговый день", - поясняет Нацбанк.
Регулятор напоминает, что официальный курс лари рассчитывается в рабочие дни - один раз в день и представляет собой средневзвешенный курс сделок, заключенных в системе Bloomberg.
По данным Нацбанка Грузии, системой Bloomberg пользуются 24 организации страны, из которых активно торгуют иностранной валютой все 16 коммерческих банков, а также 4 микрофинансовые организации.
Власти Грузии неоднократно заявляли о важности сохранения действующего в стране плавающего обменного курса лари. Между тем, в течение 2017 года не раз фиксировались резкие колебания курса, как в сторону его роста, так и падения, хотя, по итогам года лари укрепился к доллару США на 2,1% - до 2,5922 лари/$1.
В 2016 году официальный курс грузинской национальной валюты к доллару снизился на 9,5% после падения в 2015 году на 32,4%.
Азербайджан увеличил с 94 до 120 человек контингент миротворцев в Афганистане - Минобороны
Граждане Азербайджана без визы могут посещать 63 страны - Henley & Partners
Чешский посол в Азербайджане возглавит дипмиссию Чехии в РФ - СМИ
Азербайджан в 2017 году импортировал более 100 тыс. тонн сахара из России – Союзроссахар
Добыча нефти в Венесуэле упала до минимума за 16 лет - эксперты
Нефть торгуется около максимума почти за 3 года, Brent - у $67,9 за баррель
Поиски 3 экстремалов, пропавших в горах на севере Азербайджана, будут продолжены до их нахождения – замглавы МЧС
Неймар признан самым дорогим футболистом мира, Роналду лишь 49-й
Эстония вышлет в Азербайджан приговоренного к 14 годам тюрьмы за наркопреступления
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
"Азербайджанские Авиалинии" объявляют набор бортпроводников среди девушек
Общение посредством искусства: «Bakcell Stars» предоставляет равные права и возможности детям, нуждающимся в особой заботе
Презентация компании «Азеркосмос» в Бакинской Высшей Школе Нефти
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»