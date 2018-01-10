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Дальнее зарубежье 10.01.2018 15:13

У берегов Ливии около 100 человек пропали без вести после крушения лодки с мигрантами

Около 100 человек числятся пропавшими без вести после того, как 7 января лодка с мигрантами потерпела крушение в Средиземном море неподалеку от ливийского побережья, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

Отмечается, что все пропавшие находились на одной надувной лодке, затонувшей в воскресенье.

При этом береговой охране удалось спасти 279 человек с нескольких других лодок.

Спасенные мигранты направлены на военно-морскую базу в Триполи.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЛИВИЯ, МИГРАНТЫ, СУДНО, ПРОПАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]