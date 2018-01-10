У берегов Ливии около 100 человек пропали без вести после крушения лодки с мигрантами

Около 100 человек числятся пропавшими без вести после того, как 7 января лодка с мигрантами потерпела крушение в Средиземном море неподалеку от ливийского побережья, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

Отмечается, что все пропавшие находились на одной надувной лодке, затонувшей в воскресенье.

При этом береговой охране удалось спасти 279 человек с нескольких других лодок.

Спасенные мигранты направлены на военно-морскую базу в Триполи.