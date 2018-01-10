Представители азербайджанской диаспоры на митинге в центре Киева требуют от МВД Украины защиты от криминала

Представители азербайджанской общины проводят митинг у здания министерства внутренних дел Украины в среду в Киеве.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на акцию собрались около 150 человек. Они призывают правоохранительные органы противодействовать злоумышленникам, которые оказывают давление на азербайджанцев в Украине, похищают их представителей.
По словам некоторых участников митинга, преступники не боятся силовых структур, в Украине похищено более 20 азербайджанцев, часть из которых занимаются предпринимательством.
Участники акции держат плакаты, в частности такого содержания: "Я хочу вкладывать инвестиции в Украину, но это опасно", "90-ые возвращаются", "Мы против бандитизма в Украине. Защитите наши жизни".
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