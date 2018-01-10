Выручка туристической отрасли Китая в 2017 г. превысила $830 млрд

Выручка туристической отрасли Китая в 2017 году достигла 5,4 трлн юаней (около $832 млрд), сообщил глава Государственного управления по делам туризма КНР Ли Цзиньцзао на туристической конференции в городе Сямынь.

При этом общий вклад туризма в экономику составил 8,77 трлн юаней (около $1,35 трлн), или 11% ВВП, сообщает China News.

В среднем на каждую сотню китайцев в прошлом году приходилось 370 турпоездок.

Число туристических поездок в пределах КНР в 2017 году превысило 5 млрд. Доходы от внутреннего туризма подскочили более чем вдвое за пять лет - до 4,57 трлн юаней.

Количество путешествий за рубеж за пятилетку увеличилось на треть - до 129 млн.

В прошлом году Китай посетили 29,1 млн иностранцев, на 7% больше, чем в 2012 году.

По словам Ли Цзиньцзао, туризм прямо или косвенно способствовал созданию более 80 млн рабочих мест в Китае, став одной из главных отраслей, содействующих развитию экономики и ликвидации бедности.

Китайское Госуправление по делам туризма за последние три года понизило рейтинг трех бывших турзон категории 5А, чтобы упорядочить туристический рынок, а также предупредило или подвергло критике более 400 ландшафтных парков из-за низкого качества услуг и ненадлежащих санитарных условий, сообщил чиновник.

Глава Госуправления также обрисовал цели для отрасли на 2018 год: власти рассчитывают, что выручка увеличится на 13%, до 5,98 трлн юаней, в том числе 5,05 трлн юаней будут получены за счет внутреннего туризма. Количество турпоездок по территории Китая, по оценкам ведомства, вырастет до 5,5 млрд, число выезжающих отдохнуть за рубежом - до 134 млн.