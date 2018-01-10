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Финансы 10.01.2018 16:58

МБА в 2017г сократил активы на 29%

Активы ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА), крупнейшего банка страны, на конец 2017 года составляют 8,69 млрд манатов, отмечается в сообщении банка.

Как сообщалось ранее, активы МБА на конец 2016 года составляли 12,22 млрд манатов. Таким образом, активы банка в 2017 году сократились на 28,9%.

В сообщении отмечается, что МБА 10 января 2018 года отмечает 26-летие создание банка.

"Обязательства банка на конец 2017 года составляют 7,75 млрд манатов, балансовый капитал – 0,94 млрд манатов", - отмечается в сообщении.

Кредитный портфель банка равен 1,8 млрд манатов, депозитный – 5,1 млрд манатов.

«В 2016-2017 годах в Международном Банке Азербайджана шли интенсивные процессы финансового и институционального оздоровления. Банк выражает глубокую признательность всем, кто внес вклад в его оздоровление, в том числе клиентам и представителям медиа», - говорится в пресс-релизе банка.

"Стратегическими целями МБА являются усиление рыночных позиций, широкое применение инновативных банковских технологий", - подчеркивается в сообщении.

МБА имеет 76 точек продаж, включая 36 филиалов и 40 отделений.

МБА создан в 1992 году. Доля Минфина в капитале банка составляет 76,73%.

А.Азизов

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Тэги: МБА, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]