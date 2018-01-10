МБА в 2017г сократил активы на 29%

Активы ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА), крупнейшего банка страны, на конец 2017 года составляют 8,69 млрд манатов, отмечается в сообщении банка.

Как сообщалось ранее, активы МБА на конец 2016 года составляли 12,22 млрд манатов. Таким образом, активы банка в 2017 году сократились на 28,9%.

В сообщении отмечается, что МБА 10 января 2018 года отмечает 26-летие создание банка.

"Обязательства банка на конец 2017 года составляют 7,75 млрд манатов, балансовый капитал – 0,94 млрд манатов", - отмечается в сообщении.

Кредитный портфель банка равен 1,8 млрд манатов, депозитный – 5,1 млрд манатов.

«В 2016-2017 годах в Международном Банке Азербайджана шли интенсивные процессы финансового и институционального оздоровления. Банк выражает глубокую признательность всем, кто внес вклад в его оздоровление, в том числе клиентам и представителям медиа», - говорится в пресс-релизе банка.

"Стратегическими целями МБА являются усиление рыночных позиций, широкое применение инновативных банковских технологий", - подчеркивается в сообщении.

МБА имеет 76 точек продаж, включая 36 филиалов и 40 отделений.

МБА создан в 1992 году. Доля Минфина в капитале банка составляет 76,73%.

А.Азизов