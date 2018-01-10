В Афинах прошла акция протеста против мер жесткой экономии

Демонстранты вышли на улицы Афин в знак протеста против правительственной политики, предусматривающей меры жесткой экономии, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс".

Участники акции протеста прошли по центральным улицам Афин до резиденции премьер-министра Алексиса Ципраса, после чего мирно разошлись, говорится в сообщении.

Протесты были приурочены к рассмотрению в парламенте законопроекта, предусматривающего дальнейшее сокращение пенсий и пособий, а также ужесточение правил проведения забастовок. Кроме того, новый законопроект предусматривает продажу на онлайн-аукционах объектов недвижимости в тех случаях, когда ее владельцы не могут выплатить ипотечный кредит.

Ожидается, что голосование по этому законопроекту пройдет в парламенте Греции в начале следующей недели.

В мае прошлого года Греция и международные кредиторы достигли соглашения по новым мерам экономии.

В соответствие с соглашением, Греция обязана добиться бюджетной экономии в размере около 1% ВВП в 2019 году за счет сокращения пенсионных расходов и еще 1% ВВП в 2020 году за счет понижения порога дохода, с которого начинается уплата подоходного налога.