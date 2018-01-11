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СНГ 11.01.2018 15:42

Правительство Украины рекомендует отмечать ряд праздников по четыре дня подряд

Кабинет министров Украины рекомендует сделать выходными 8-11 марта для празднования Международного женского дня, 28 апреля - 1 мая - Дня труда, 28 июня - 1 июля - Дня Конституции, 22-25 декабря - Рождества христиан западного обряда, 29 декабря 2018 года - 1 января 2019 года - нового года.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг в Киеве. Согласно проекту решения, имеющемуся в распоряжении агентства, кабмин рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций перенести для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя, рабочие дни с 9 марта на 3 марта, с 30 апреля на 5 мая, 29 июня на 23 июня, с 24 декабря на 22 декабря и с 31 декабря на 29 декабря.

Национальный банк определяет специальный режим работы банков в указанные дни.

Как сообщалось, 16 ноября 2017 года Верховная Рада внесла в перечень праздничных и нерабочих дней в Трудовом кодексе Украины Католическое Рождество 25 декабря, исключив из этого перечня выходной день 2 мая.

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Тэги: УКРАИНА, КАБМИН, ПРАЗДНИКИ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]