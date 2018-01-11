Меркель называет предстоящие переговоры о формировании правящей коалиции трудными, но не теряет надежды на успех

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в преддверии переговоров о создании коалиционного правительства, заявила, что ожидается "трудный день", однако она полна оптимизма.
"Это будет тяжелый день. Однако я иду (на переговоры - ИФ) с большой энергией", - сказала А.Меркель в четверг журналистам
Ранее сообщалось, что в четверг состоятся переговоры между возглавляемым А.Меркель консервативным альянсом Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) о формировании правящей коалиции.
В свою очередь лидер СПДГ Мартин Шульц заявил, что между партиями все еще есть серьезные разногласия, которые необходимо устранить для достижения консенсуса. Эту же мысль высказала А.Меркель.
"СПДГ все приведет в конструктивное русло. Люди ждут, что мы найдем решения, и в этом духе я и буду работать сегодня", - подчеркнула канцлер.
По информации германских СМИ, переговоры пройдут в здании Вилли-Брандт-Хаус, где находится штаб-квартира СДПГ.
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