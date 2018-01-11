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Дальнее зарубежье 11.01.2018 16:02

Меркель называет предстоящие переговоры о формировании правящей коалиции трудными, но не теряет надежды на успех

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в преддверии переговоров о создании коалиционного правительства, заявила, что ожидается "трудный день", однако она полна оптимизма.

"Это будет тяжелый день. Однако я иду (на переговоры - ИФ) с большой энергией", - сказала А.Меркель в четверг журналистам

Ранее сообщалось, что в четверг состоятся переговоры между возглавляемым А.Меркель консервативным альянсом Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) о формировании правящей коалиции.

В свою очередь лидер СПДГ Мартин Шульц заявил, что между партиями все еще есть серьезные разногласия, которые необходимо устранить для достижения консенсуса. Эту же мысль высказала А.Меркель.

"СПДГ все приведет в конструктивное русло. Люди ждут, что мы найдем решения, и в этом духе я и буду работать сегодня", - подчеркнула канцлер.

По информации германских СМИ, переговоры пройдут в здании Вилли-Брандт-Хаус, где находится штаб-квартира СДПГ.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, КОАЛИЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]