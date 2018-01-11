Возможность встречи Путина и Аббаса обсуждается, но конкретных сроков пока нет - Песков

Россия и Палестина обсуждают возможность визита в Москву главы ПНА Махмуда Аббаса, но конкретных сроков встречи на высшем уровне пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, ведется разговор о возможных российско-палестинских контактах на высшем уровне, но точные сроки пока не определены. Когда они будут определены, мы сообщим вам соответствующим образом", - сказал Д.Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли в графике президента РФ в начале февраля встреча с главой Палестины.

Ранее посол Палестины в РФ сообщил, что М.Аббас планирует посетить Москву с визитом в первой половине февраля и рассчитывает на встречу с президентом РФ.