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СНГ 11.01.2018 16:15

Возможность встречи Путина и Аббаса обсуждается, но конкретных сроков пока нет - Песков

Россия и Палестина обсуждают возможность визита в Москву главы ПНА Махмуда Аббаса, но конкретных сроков встречи на высшем уровне пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, ведется разговор о возможных российско-палестинских контактах на высшем уровне, но точные сроки пока не определены. Когда они будут определены, мы сообщим вам соответствующим образом", - сказал Д.Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли в графике президента РФ в начале февраля встреча с главой Палестины.

Ранее посол Палестины в РФ сообщил, что М.Аббас планирует посетить Москву с визитом в первой половине февраля и рассчитывает на встречу с президентом РФ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]